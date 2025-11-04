جدة- منى الموجي:



قال أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إن القائمين على المهرجان استمتعوا بالأفلام التي وصلت للمشاركة في الدورة الخامسة والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر المُقبل.



وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية: "الأفلام أثرت فينا وأبهرتنا بالرؤية السينمائية والإخراج المبتكر والمغاير، تحية لكل صناع الأفلام الذين أعطوا مساحة لممثلين من العالم العربي والمملكة السعودية لتمكينهم من تقديم أدوار مركبة"..



وتابع أنطوان "هناك أفلام منتقاة من دول عربية تم اختيارها للمشاركة في المهرجان، من: الأردن، مصر، العراق، الجزائر وفلسطين".



وتحدث أنطوان عن الأفلام المشاركة في المهرجان، قائلا "تضم المسابقة الرسمية فيلم (يونان) للمخرج أمير فخر الدين، وهو من الأفلام العربية المهمة التي تم عرضها في مهرجان برلين، بطولة جورج خباز، هناك (رقية) فيلم جزائري، السينما الجزائرية فعلا خلاقة وموجودة من الدورة الأولى في المهرجان وعرضنا العام الماضي فيلم للمخرج مرزاق علواش، ولدينا من لبنان فيلم (نجوم الأمل والألم)، وهو انتعاشة جديدة للسينما اللبنانية التي كانت تتجه للأفلام الغير الروائية مؤخرا يمكن لأسباب إنتاجية، لكن مع هذا الفيلم تعود بقوة من خلال قصة حب، ومن العراق نعرض فيلما لـ محمد الدراجي الذي يعرف التعامل مع القصص المؤثرة في العراق، ومن الصناع الذين ساهموا في نشاط السينما العراقية ومن المنتجين الفاعلين".



واستكمل "من مصر هناك فيلم أبو بكر شوقي (القصص)، والسينما المصرية كانت موجودة معنا وبقوة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وبالاشتراك مع مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة قمنا بترميم فيلمين من بطولة أم كلثوم (عايدة) و(نشيد الأمل) وذلك إحياء لذكرى كوكب الشرق".



وعاد أنطوان للحديث عن فيلم (القصص)، مشيرا إلى أن مهرجان البحر الأحمر سبق واستقبل أبو بكر شوقي من خلال إخراجه الفيلم السعودي (هجان): "فيلم قصص من الأفلام المنتظرة جدا بطولة أمير المصري ونيللي كريم".



