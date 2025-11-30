إعلان

ميرهان حسين تحتفل بقدوم شهر ديسمبر.. والجمهور: "ربنا يجعله شهر مبارك"

كتب : معتز عباس

08:32 م 30/11/2025

ميرهان حسين تنتظر شهر ديسمبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بقدوم شهر ديسمبر الذي يوافق نهاية عام 2025.


ونشرت ميرهان صورة لهاتفها وهو يستقبل مكالمة هاتفية من شهر ديسمبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "انتظر حتى الغد".


تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يجعله شهر مبارك عليكي"، "ربنا ينولك كل اللي في بالك"، "أحلى رأس سنة"، "اخيرا هنخلص من 2025".


آخر ظهور لـ ميرهان حسين

وخطفت ميرهان حسين الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.
يذكر أن آخر مشاركات ميرهان حسين في مسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.


اقرأ أيضا..
بعد حريق ستوديو مصر.. محمد إمام يعلق على استئناف تصوير مسلسل "الكينج"
عمرو الليثي يستضيف سهير عبد القادر وذوي الهمم في حلقة خاصة

ميرهان حسين شهر ديسمبر. تحتفل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة