ميرهان حسين تحتفل بقدوم شهر ديسمبر.. والجمهور: "ربنا يجعله شهر مبارك"

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بقدوم شهر ديسمبر الذي يوافق نهاية عام 2025.



ونشرت ميرهان صورة لهاتفها وهو يستقبل مكالمة هاتفية من شهر ديسمبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "انتظر حتى الغد".



تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يجعله شهر مبارك عليكي"، "ربنا ينولك كل اللي في بالك"، "أحلى رأس سنة"، "اخيرا هنخلص من 2025".



آخر ظهور لـ ميرهان حسين

وخطفت ميرهان حسين الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الجاري.

يذكر أن آخر مشاركات ميرهان حسين في مسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.



اقرأ أيضا..

بعد حريق ستوديو مصر.. محمد إمام يعلق على استئناف تصوير مسلسل "الكينج"

عمرو الليثي يستضيف سهير عبد القادر وذوي الهمم في حلقة خاصة



