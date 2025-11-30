إعلان

محمد رمضان ينشر صورًا من أحدث ظهور له.. ويعلق: "الحب سر الكون"

كتب : نوران أسامة

03:34 م 30/11/2025
    أحدث ظهور لمحمد رمضان
    محمد رمضان داخل صالة الألعاب الرياضية
    محمد رمضان في أحدث ظهور له
    سيلفي محمد رمضان
    محمد رمضان وبنته
    محمد رمضان يستعرض عضلاته
    محمد رمضان يشارك جمهوره صور جديدة
    محمد رمضان ينشر أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع إنستجرام
    محمد رمضان يشارك جمهور لحظات من حياته

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مجموعة صور من أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلاً: "كلمة سر الكون اللي تخلي الدنيا زي خاتم في صباعك هي الحب.. حب كل حاجة وحب كل الناس حتى اللي بيكرهك".

ولاقت الصور تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حبيبنا الغالي"، "أسطورتنا منورنا"، "ملك المحبة النمبر وان"، "أخويا وحبيبي منور يا بطل"، "حبيب الملايين"، "الأسطورة".

يذكر أن محمد رمضان طرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية بعنوان "معاك للصبح"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

محمد رمضان اطلالة محمد رمضان

