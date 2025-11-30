الأزمات الصحية تطارد إلهام الفضالة وزوجها بعد خروجها من السجن

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مجموعة صور من أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلاً: "كلمة سر الكون اللي تخلي الدنيا زي خاتم في صباعك هي الحب.. حب كل حاجة وحب كل الناس حتى اللي بيكرهك".

ولاقت الصور تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "حبيبنا الغالي"، "أسطورتنا منورنا"، "ملك المحبة النمبر وان"، "أخويا وحبيبي منور يا بطل"، "حبيب الملايين"، "الأسطورة".

يذكر أن محمد رمضان طرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية بعنوان "معاك للصبح"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

