"حسيتك سعاد حسني".. ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير كلاسيكية

خضعت الفنانة ميرنا جميل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وظهرت ميرنا جميل في الصور، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، تعود لفترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وعلقت قائلة: "نوستالجيا"

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر الفنانات"، "جمالك في حتة تانية"، "حسيتك سعاد حسني"، وغيرها من التعليقات



وكان آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي ٢" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، أحمد بدير