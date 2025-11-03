إعلان

"حسيتك سعاد حسني".. ميرنا جميل تخضع لجلسة تصوير كلاسيكية

كتب : منال الجيوشي

04:05 م 03/11/2025
    الفنانة ميرنا جميل (4)
    الفنانة ميرنا جميل (5)
    الفنانة ميرنا جميل (2)
    الفنانة ميرنا جميل (1)
    الفنانة ميرنا جميل (3)

خضعت الفنانة ميرنا جميل، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وظهرت ميرنا جميل في الصور، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، تعود لفترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وعلقت قائلة: "نوستالجيا"

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر الفنانات"، "جمالك في حتة تانية"، "حسيتك سعاد حسني"، وغيرها من التعليقات


وكان آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي ٢" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، أحمد بدير

الفنانة ميرنا جميل جلسة تصوير جديدة سعاد حسني جلسة تصوير كلاسيكية

