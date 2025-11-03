معجب اقتحم المسرح.. ماذا حدث في حفل أنغام بباريس؟

كتب-مصطفى حمزة:

أحيت المطربة أنغام، ثاني حفلاتها الأوروبية، وذلك على مسرح قصر المؤتمرات بباريس، مساء الأحد 2 نوفمبر.

وقدمت أنغام الحفل، بعد إحيائها حفلا أقيم في القاعة الملكية على المسرح الإنجليزي الشهير ألبرت هول، وتولت تنظيم الحفلين الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وشهد الحفل عدة مفارقات، قبل وأثناء إقامته، وهو ما نرصده هنا.

- روجت إدارة قصر المؤتمرات في باربيس، للحفل، عبر موقعها الرسمي، وكتبت: "تعد أنغام شخصية بارزة في عالم الموسيقى العربية لأكثر من ثلاثة عقود. منذ انطلاقتها عام 1987، وهي صاحبة بصمة لا تُنسى بصوتها القوي، وأدائها المؤثر".

- حمل الحفل، شعار كامل العدد، إذ تم بيع جميع تذاكره.

- أعدت أنغام، 25 أغنية لتقديمها بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.

- افتتحت أنغام الحفل، بتقديم أغنية "عمري معاك".

- اقتحم أحد الحضور المسرح، خلال تقديم أنغام، أغنية "ونفضل نرقص"، وأهداها علم مصر.

- حرصت أنغام على تقديم تهنئة خاصة بمناسبة افتتاح المسرح المصري الكبير.

- حضر الحفل الفنان عزيز الشافعي، مؤلف وملحن أغنية "ونفضل نرقص"، وأحدث أغاني أنغام "اختلفنا فرقنا افترقنا".

- اكتفت أنغام، بتقديم 18 أغنية منها "ألف آسف"، و"مطمنة"، واختتمت بأغنية "ياريتك فاهمني".

- وتستعد المطربة أنغام، لتقديم سلسلة حفلات في دول الخليج، إذ يقام أولها على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

- وتقوم أنغام بإحياء حفلين في الكويت، وذلك أيام 27 و28 نوفمبر ضمن مهرجان "ليلة عمر" بدار الأوبرا في مركز الشيخ جابر الثقافي، ثم تقدم في الإمارات حفلين آخرين، الأول في مدرج خورفكان بالشارقة يوم 15 نوفمبر، والثاني في دبي أوبرا يوم 12 ديسمبر.

حفل أنغم



