يعاني من جلطة بالقلب وحالته سيئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد الحلواني

كتب : مصطفى حمزة

12:53 م 03/11/2025
  • عرض 2 صورة
    أحمد الحلواني

يخضع الفنان أحمد الحلواني، للعلاج في الرعاية المركزة، إثر معاناته من أزمة صحية في القلب، ونقله إلى إحدى المستشفيات.


وكشفت الفنانة منة جلال، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، تطورات حالة الفنان أحمد الحلواني.


وكتبت: "ربنا يصبر أهل الفنان أحمد الحلواني ويعدي الساعات اللي جايه على خير لان حالته الصحية للأسف بتسوء".


وتابعت: "أحمد الحلواني بعد ما عمل من فترة دعامة في القلب، وحالته اتحسنت جه من كام ساعة وجات له جلطة مفاجئة ودا أثر على الدعامة لدرجة أنه حصل فيها انسداد، وطبعا نقلوه المستشفى بسرعة واللي أول ما وصلها حطوه في العناية المركزة وبيحاولوا بكل الطرق يعملوا إذابته للجلطة.. وهو دلوقتي محتاج دعواتكم ليه بالشفاء العاجل".


وعانى الفنان أحمد الحلواني، في أكتوبر الماضي، من أزمة صحية، بسبب وجود مياه على الرئة، وجلطات، وانسداد دعامة القلب.

منشور منة جلال

الفنان أحمد الحلواني جلطة بالقلب الحالة الصحية

