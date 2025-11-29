أروى جودة تطلق "زغرودة" في حفل زفافها بحضور نجوم الفن (صور)

" خاله منتج وظهر في مسلسل شهير".. ما لا تعرفه عن محمد عبدالعاطي بعد حبسه

فاجأت الفنانة أروى جودة، حضور حفل زفافها على رجل الأعمالي الإيطالي جون باتيست، بإطلاق "زغرودة" بعد رقصها معه.

وأحيا المطرب رامي صبري، حفل زفاف أروى جودة وقدم عدد من الأغاني وسط حضور عدد من الفنانين.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وكان من بينهم عمرو يوسف وأيتن عامر وياسر جلال وجيهان خليل.

يذكر أن، أروى جودة كانت قد احتفلت بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وفي أول تعليق لها قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".