قبل "الست".. مواقف تعرضت منى زكي للهجوم بسببها

تتعرض النجمة منى زكي للعديد من الانتقادات بسبب أحدث أعمالها السينمائية، بعد الإعلان الدعائي لفيلم "الست"، إذ تجسد خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، وواجهت موجة من الهجوم بسبب غياب الشبه بينها وبين أم كلثوم، وهو ما أثار قلق البعض حول احتمالية عدم نجاح الفيلم.

وتعرضت النجمة منى زكي لانتقادات لاذعة من قبل بسبب عدد من أعمالها من بينها، مسلسل "السندريلا" التي قدمت خلاله شخصية النجمة الراحلة سعاد حسني، وفيلم "أصحاب ولا أعز"، وفيلم " أحكي يا شهرزاد".

أعمال لمنى زكي تعرضت لانتقادات

فيلم "الست"

تعرضت الفنانة منى زكي لانتقادات من قبل البعض، بعد طرح الإعلان الدعائي للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل، وانقسمت الآراء بين من وجد أن منى زكي لا تشبه الراحلة أم كلثوم ومن الممكن أن تكون سببا في فشل الفيلم تجاريا، ووجد الآخر أن الحكم على الفيلم من الإعلان الدعائي غير عادل، وأن لا يجب الحكم على الفيلم وعلى أداء منى زكي إلا بعد مشاهدة الفيلم في السينمات.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم "أصحاب ولا أعز"

عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" عام 2022، من إنتاج نتفليكس وتعرض أحد مشاهد النجمة منى زكي بأحداث الفيلم لهجوم وانتقادات لاذعة من قبل البعض، إذ ظهرت منى زكي وهي تقوم بمشهد وصفه البعض بالجريء على الرغم من عدم ظهور أي جزء من جسدها.

وتعرضت منى زكي لانتقادات، إذ رأي الكثيرين ان المشهد جسدته منى زكي بجرأة غير معتادة.

تدور أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز" في إطار درامي حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، وتقودهم لعبة صراحة إلى الكشف عن مجموعة من الأسرار المدفونة والمتلاحقة عن حياتهم جميعًا، وشارك ببطولته كلا من نادين لبكي، عادل كرم، فؤاد يمين، تأليف فيليبو بولونيا، سيناريو وحوار وإخراج وسام سميرة.

"احكي يا شهرزاد"

عرض فيلم "احكي يا شهرزاد" عام 2009، وتعرضت منى زكي لهجوم وانتقادات بسبب ظهورها بعدد من المشاهد الجريئة مع الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث، حتى أن البعض طالب منى زكي وقتها بالاعتذار لجمهورها ومحبيها.

تدور أحداث الفيلم حول مذيعة مهتمة بقضايا المراة ونظرة المجتمع لها وهي متزوجة في نفس الوقت وكانت تعاني من مشاكل كثيرة في بيتها ومع زوجها، فكانت تحدث بينهم خلافات كثيرة بسبب المواضيع التي تطرحها على الجمهور.

السندريلا

تعرضت الفنانة منى زكي للعديد من الانتقادات، بسبب تجسيدها شخصية الراحلة سعاد حسني بمسلسل "السندريلا" الذي عرض عام 2006، وانتقدت جانجاه شقيقة سعاد حسني، أداء منى زكي للشخصية، وقالت إن العمل كان المقصود منه تشويه صورة شقيقتها، والعمل تم تنفيذه دون الرجوع إلى عائلة الراحلة سعاد حسني.

تدور أحداث المسلسل عن حياة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وكيف انطلقت من مصر إلى العالمية، حيث عاشت في العصر الذهبي للسينما المصرية وقصة إصابتها بالمرض وتوقفها عن التمثيل مرورًا بوفاتها في ظروف غامضة.

