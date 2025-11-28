شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

ونشرت فيفي، الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص على أغنية"خلينا سهرانين" لمؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شوية دلع من اللي اتمنع مساء الفل عليكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى فوفا، أيوة يا فوفا، خمسة مواه، إيه الحلاوة دي، الفستان رقص أكتر منها،

جدير بالذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2".

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.