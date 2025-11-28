حدث بالفن| وفاة فنانة وتفاصيل بلاغ حلمي عبدالباقي ضد مصطفى كامل
كتب : مروان الطيب
12:01 ص 28/11/2025
النشرة الفنية
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الفنانة بشرى محمد، يسرا ترد على الجدل حول تصريحاتها عن يوسف شاهين، تفاصيل زيارة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات لـ عادل إمام، تفاصيل بلاغ حلمي عبدالباقي ضد مصطفى كامل، وغيرها من الأخبار.
