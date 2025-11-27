علّقت النجمة يسرا على الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن تصريحاتها عن المخرج الكبير يوسف شاهين، مؤكدة أنها لا تعطي اهتمامًا لما يُتداول عبر مواقع التواصل حول هذا الموضوع.

وقالت يسرا، خلال لقائها مع ET بالعربي: "موضوع يوسف شاهين هما قاصدين يعملوا كده، وأنا ما بحسبش الكلام الفارغ اللي بيقولوه. يهتموا بيا عشان بيحبوني ده شيء، ويهتموا عشان يشوهوني ده شيء تاني، وده شيء أنا مبهتمش بيه لأن معروف هما عايزين إيه".

وكانت يسرا تحدثت في وقت سابق عن صداقتها القوية بالمخرج يوسف شاهين خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي، وهو ما جعل تصريحاتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي كرم الفنانة يسرا بمنحها درع "سميحة أيوب" التقديري، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة في السينما والدراما، وما قدمته من أعمال مسرحية مهمة لكبار كتاب المسرح العربي والعالمي.

اقرأ أيضًا:

"بملابس رياضية".. أسماء جلال تبرز رشاقتها داخل صالة "الجيم"

أبطال وصناع فيلم "ولنا في الخيال حب" ضيوف "معكم منى الشاذلي".. غدا