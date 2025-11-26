سخر الفنان رامز جلال من نجم فريق برشلونة الإسباني لامين يامال، بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد.

ونشر رامز مقطع فيديو لـ يامال عبر حسابه بموقع "انستجرام"، أثناء خروجه من ملعب المباراة بديلًا، وعلق: "الجرح كبير".

وحقق فريق تشيلسي الفوز على برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويشارك النجم رامز بفيلم جديد "بيج رامي"، بالتعاون مع الفنانة نسرين أمين، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبري.

اقرأ أيضا..

سمية الخشاب: "أعمال سحر.. بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف"

يسرا وصابرين وإلهام شاهين.. 20 صورة لنجوم الفن في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي