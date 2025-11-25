تصدر اسم الفنانة ميرفت أمين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 79 الذي وافق أمس الإثنين.

وُلدت ميرفت أمين في 24 نوفمبر 1946 بمحافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، قسم اللغة الإنجليزية.

محطات في مسيرة ميرفت أمين

قدمت ميرفت أمين خلال مسيرتها الفنية مجموعة كبيرة من الأعمال الخالدة، ومن أشهر مسلسلاتها: الزوجة أول من يعلم، الرجل الآخر.

كما شاركت في أفلام تعدّ من علامات السينما المصرية، من بينها: أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ، ثرثرة فوق النيل، الحفيد، حافية على جسر الذهب، دائرة الانتقام، سواق الأتوبيس، تزوير في أوراق رسمية، زوجة رجل مهم، الأراجوز، والدنيا على جناح يمامة، وغيرها من الأعمال التي رسّخت مكانتها كواحدة من أهم نجمات جيلها.

