سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب، تعرضها لما وصفته بالمحاربات، وتصل على حد قولها إلى التكسير والقتل.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب، عن أزماتها في تسجيل صوتي، انتشر عبر مواقع التواصل، وأكد مصدر مقرب منها في تصريح لـ"مصراوي"، أنها صاحبة التسجيل.

وقالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني ".

وتوجهت "مصراوي" إلى مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب، بالسؤال عن ما تردد عن البلاغات التي حررها محاميها ياسر قنطوش مؤخرا.

وقال المصدر:" تم بالفعل تحريرعدة بلاغات، ومنها بلاغ طالبت فيه بإلزام شقيقها محمد عبد الوهاب، عدم التعرض لها، وحمل رقم 14940 لسنة 2025 إداري قسم البساتين".

وأكد المحامي فهد مرزوق، أن هناك بلاغات متبادلة بين موكله يوسف سرور، والمطربة، إذ حررنا ضدها بلاغ بالسب والقذف في حين وجهت إلى "يوسف" وهو المدير السابق لحساباتها في مواقع التواصل، اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 84 ألف دولار من أرباح حساباتها .