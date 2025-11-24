أول تعليق من محمود ياسين جونيور بعد عرض الحلقة الأخيرة لـ"لينك"

علق الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، على أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "لينك" الذي شارك في بطولته.

ونشر محمود جونيور، صورة له من المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كدة خلص لينك .. أتمنى تكونوا حبيتوا المسلسل وإياد".

المسلسل خاض بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.