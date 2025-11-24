رد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية، على المقطع المقطع المتداول من اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفي كامل، وما تضمنه من اتهامات بالتقصير.

وظهر عبد الباقي في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا رسالة لأعضاء النقابة، قائلًا: "لكل اخواتي اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية حابب اتكلم فى كذا حاجة صغيرة واترددت كتير قبل ما اعمل دا بس انا راجل تلقائي ولما بحب اتكلم بتكلم، ناس كتير لاموني أنا متكلمتش".

وأضاف: "في ناس لما تتكلم مابتخدش فرصة تمام لازم يقطع عليك، أنا اتكلمت في النقطتين اللى اتوجهوا ليا عن موضوع الإسكان وموضوع نادي المنصورة، أنا لا أعلم عنهم أي شيء".

ووجه حلمي عبدالباقي، سؤالًا لأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، قائلا: "هل حلمي عبد الباقي قصر مع حد، هل أنتم شايفين حلمي عبدالباقي مكنش بيشتغل؟، من أيام هاني شاكر ماسك لجنة الخدمات وكان واضح المجهود الكبير اللى عملته في فترة كورونا، والموضوع كان مفيد جدا وكان شيء محمود ومقصرتش مع حد ابدا سواء أعرفه او معرفوش".

وأكمل: "أي حد مش أنا بس بيعترض على أي حاجة يبقى متآمر وبيزايد"، ولما صحيت من النوم لقيت على جروب المجلس الغاء التعامل بالواتساب أنا اعترضت، واتهمت أني بزايد وبعد أيام الناس اتكلمت كتير فاتلغى القرار".

وواصل حلمي عبد الباقي: "أي اعتراض مني كان بيعتبر مؤامرة وهدم للنقابة، وآخر حاجة بقولها أني بعد كل اللي عملته في النقابة وخدمتي لكل الناس أنا سعيد بده على فكرة، اتفاجئ بتسجيل صوتي بتهان فيه وأُسب فيه بكلام صعب يتقال عليا، لأنك عارف إن أنا جدع وراجل ومش جبان لما وقفت معاك ساعة الانتخابات، ولفيت بيك مصر كلها كان الفضل لربنا ثم أنا وناس آخرين، وايه اللي هيخليني اتغير ويحصل كدا، وأنك تسمع لناس بتقول اني بعمل كده علشان عايز أبقى نقيب".

