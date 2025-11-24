إعلان

بعد استئصال جزء من الكلى.. تطورات جديدة للحالة الصحية لـ تامر حسني

كتب : معتز عباس

12:10 ص 24/11/2025

تامر حسني الفنان

كشف المطرب تامر حسني اخر تطورات رحلته العلاجية بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية.


وكتب تامر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حالياً إن شاء الله هكمل فترة علاجي في مصر .. دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يارب".


ووجه رسالة شكر لجمهوره وكتب: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي والله والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم".


يذكر أن الفنان تامر حسني، أعلن الخميس الماضي، عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن معاناته من أزمة صحية في الكلى، وخضوعه لجراحة استئصال جزئي منها.

تامر حسني على فيسبوك
