بالصور| نادية الجندي تتألق بالأزرق.. والجمهور: "مبتكبريش"
كتب : نوران أسامة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب واسع من المتابعين.
ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأزرق.
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "الأزرق مع الجمال"، "نجمة الجماهير"، "زي القمر"، "جمالك"، "منوّرة الدنيا"، "حبيبة قلوبنا وسفيرة الفن"، "تجنني"، "مبتكبريش".
يُذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرمت في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة، المُقام في دولة الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.
https://www.instagram.com/p/DRXqyCXjWAH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
اقرأ أيضًا:
إيناس علي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في دبي