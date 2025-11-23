بحضور نجوم الفن..نرمين الفقي تنشر صورا وفيديو من عيد ميلاد أمل رزق

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب واسع من المتابعين.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأزرق.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "الأزرق مع الجمال"، "نجمة الجماهير"، "زي القمر"، "جمالك"، "منوّرة الدنيا"، "حبيبة قلوبنا وسفيرة الفن"، "تجنني"، "مبتكبريش".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرمت في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة، المُقام في دولة الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

https://www.instagram.com/p/DRXqyCXjWAH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

