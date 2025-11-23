10 صور لـ إلهام شاهين مع حسين فهمي وليلى علوي من القاهرة السينمائي

"بإطلالة جريئة".. منة عرفة تنشر صورًا من مشاركته في حفل "The best"

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني عبر حسابها على انستجرام، ووجهت له الشكرة بمناسبة احتفاله بعيد ميلادها.

خالد سليم ونيللي

نشر الفنان خالد سليم صورة من كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع النجمة نيللي.

دنيا سامي

نشرت الفنانة دنيا سامي صورة مع الفنان أحمد أمين، من كواليس تصوير مسلسل "النص 2" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، عبر حسابها على انستجرام.

روبي

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من إحدى حفلاتها، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام.

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره أول صورة من موقع تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان"الريس" والذي يخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

أصالة

شاركت المطربة أصالة نصري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من تحضيرتها لحفلها الغنائي في مهرجان الشيخ زايد.

ركين سعد

استعرضت الفنانة ركين سعد إطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الذي أقيم مساء الجمعة، وظهرت مرتدية "فستان أسود" أنيق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام.