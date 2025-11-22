كتبت- منى الموجي:

قال المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، إن ما يميز أعماله السينمائية، التي قدمها طوال مشواره الفني، اهتمامه بأن تحمل أفلامه الكوميدية موضوعات أكثر عمقا، من مجرد المشاكل الاجتماعية والصراع بين المرأة والرجل.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "حرصت على تقديم أعمال تحمل مضمونا سياسيا وفكريا وسيكولوجيا، وهذه ما حققته في أفلام، مثل: المحفظة معايا، خلي بالك من عقلك، انتبهوا أيها السادة، كلها أعمال قدمتها في قالب كوميدي صريح هو المحبب للجماهير، لكن تضم مضمونا أكثر عمقا وناقشت قضايا هامة".

محمد عبدالعزيز منحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته ومشواره الفني الكبير، ولدوره الأكاديمي في تخريج دفعات جديدة من أكاديمية الفنون.

من أشهر أعمال محمد عبدالعزيز: انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط، انتبهوا أيها السادة، غاوي مشاكل، الجلسة سرية، عالم عيال عيال، رجل فقد عقله، على باب الوزير، منزل العائلة المسمومة.