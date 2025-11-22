بـ "تاج على رأسها".. بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بفستان جريء بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "فراشة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر العسل، الجمال، حتة سكرة، تحفة، زي القمر".

يذكر أن، كارولين عزمي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل". فيما تخوض رمضان 2026 بمسلسل "رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.