إعلان

بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ كارولين عزمي والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

12:31 م 22/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي أنيقة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تبرز جمالها
  • عرض 5 صورة
    فستان كارولين عزمي
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي بفستان جريء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها بفستان جريء بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "فراشة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر العسل، الجمال، حتة سكرة، تحفة، زي القمر".

يذكر أن، كارولين عزمي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل". فيما تخوض رمضان 2026 بمسلسل "رأس الأفعى" بطولة أمير كرارة وشريف منير وأحمد غزي وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

الفنانة كارولين عزمي إطلالة كارولين عزمي كارولين عزمي على إنستجرام كارولين عزمي بفستان جريء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل