موعد عرض آخر حلقتين بمسلسل "كارثة طبيعية" لـ محمد سلام

كتب- هاني صابر:

يترقب جمهور وعشاق الدراما التيلفزيونية، عرض آخر حلقتين من مسلسل "كارثة طبيعية" الذي تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرض حلقاته عبر منصة "واتش أت".

وتُعرض آخر حلقتين من مسلسل "كارثة طبيعية" وهما الحلقة التاسعة والعاشرة وهى الأخيرة للعمل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 10 صباحا.

وكانت المنصة أعلنت قبل طرح المسلسل للجمهور عن عرض حلقتين كل أسبوع.

قصة مسلسل كارثة طبيعية

قصة المسلسل تدور حول شاب يدعى "محمد" يعمل في شركة اتصالات، ويحصل على راتب بسيط، ليجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية، خاصة بعد علمه أن زوجته "شروق" حامل في 7 أطفال، ليجد نفسه متورطًا في هذا الأمر، ويسعى إلى إيجاد حل في هذا الأمر، بالإضافة إلى البحث عن فرصة عمل أخرى من أجل التكفل بكافة المسئوليات التي تتطلب الكثير من الأموال.

أبطال مسلسل كارثة طبيعية

مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.