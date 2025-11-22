كتبت- منى الموجي:

عقب انتهاء مراسم حفل ختام الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة 21 نوفمبر، بحضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، تم الإعلان عن مبادرة "سينماد" لعرض الأفلام العربية التي شاركت بمهرجانات عالمية، في دور السينما بأنحاء العالم العربي.

تفاصيل المباردة

تبدأ المبادرة في ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها عرض 20 فيلمًا عربيًا شاركت في مهرجانات سينمائية دولية كبرى وفازت بجوائز.

تضم قائمة الأفلام المشاركة مجموعة من أبرز الإنتاجات العربية الحديثة، في مقدمتها فيلم "صوت هند رجب" ممثل تونس في جوائز الأوسكار، والذي حقق إنجازًا غير مسبوق بحصوله على 7 جوائز ضمن مهرجان فينيسيا، من بينها الأسد الفضي من لجنة التحكيم الكبرى.

كما تضم المبادرة الفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، ممثل فلسطين في جوائز الأوسكار.

وتعرض أفلام: "يونان" لأمير فخر الدين، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين 2025، الفلسطيني "كان ياما كان في غزة" للمخرجين طرزان وعرب ناصر، الفائز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي.

وتشمل قائمة الأفلام المشاركة من مصر: "جحر الفئران" لمحمد السمان، "اختيار مريم" لمحمود يحيى، "50 متر" ليمنى خطاب، "المستعمرة" لمحمد رشاد، "60 جنيه مصري" لعمرو سلامة، "سموكي آيز" لعلي علي، و"سيمو" لعزيز زرمبة.

ومن لبنان: "كلب ساكن" لسارة فرانسيس.

ومن السودان: "ملكة القطن" لسوزانا ميرغني.

ومن ليبيا: الفيلم الوثائقي "بابا والقذافي" لجيهان.

ومن فلسطين: "شكرًا لأنك تحلم معنا" لليلى عباس.

ومن تونس: "الاختفاء" لكريم موساوي، "وين ياخذنا الريح" لآمال قلاتي، "سماء بلا أرض" لأريج السحيري، "اغتراب" لمهدي هميلي، "عصفور جنة" لمراد بن الشيخ، و"آية" لماية عجمية.

ومن الجزائر: "196 متر" لشكيب طالب بن دياب.

ومن المغرب: "خلف أشجار النخيل" لمريم بن مبارك.

ومن سوريا: "أثر الأشباح" لجوناثان ميليت.

ومن الصومال: "قرية قرب الجنة" لمو هاراوي.

مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل الختام تكريم عدد من صناع السينما ومنحهم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهم المخرج الصيني جوان هو، مدير التصوير المصري محمود عبدالسميع، الكاتبة والمخرجة المجرية إلديكو إينيدي.