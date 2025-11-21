أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، المقام اليوم الجمعة 21 نوفمبر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عن الفائزين بجوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة.

لجنة التحكيم

وضمت لجنة تحكيم المسابقة: عبدالسلام موسى (مدير تصوير – مصر)، ونادية دريستي (عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو – سويسرا)، وكريم أيتونة (منتج – المغرب).

النتائج :

أفضل تمثيل

- جائزة أفضل أداء تمثيلي وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من Watch It، ذهبت للممثلة عفاف بن محمود عن فيلم "جولة 13" (Round 13).

وعبرت عفاف بن محمود عن سعادتها لفوزها بجائزة التمثيل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للمرة الثانية، وتابعت "مصر بلد السينما والتمثيل بلد فاتن حمامة ويسرا، وكل العمالقة، شرف لي هذه الجائزة، أشكر المهرجان ولجنة التحكيم، وطبعا مخرج العمل محمد علي النهدي، وكل من شاركني هذه المغامرة، أشكر عائلتي وزوجي وأصدقائي، الفيلم عن أم ترافق ابنها وهو يحتضر لآخر لحظة، وجعلني أعيش ألم رحيل شخص عزيز". واختتمت "وأتمنى الصبر لأهالي غزة الذين يعانون كل يوم من رحيل فلذاتهم بدون أن يفعلون شيء".

أفضل سيناريو

جائزة أفضل سيناريو وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من Watch It، حصل عليها المخرج ياسر شفيعي عن فيلم "شكوى 713317" (Complaint No 712217).

وقال ياسر "أهدي الجائزة لأول من دعم هذا الفيلم وحرك خطوته الأولى الأستاذ أنسي أبو سيف، أشكر شركات الإنتاج اللي تحمست لهذا المشروع وأشكر كل فريق العمل وكل من ساهم في هذا العمل، وسعيد إن أول فيلم ليا يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي".

جائزة لجنة التحكيم

جائزة صلاح أبو سيف – جائزة لجنة التحكيم الخاصة 8000 دولار – مقدمة من Watch It ذهبت لفيلم "ضد السينما" (ANTI-CINEMA) للمخرج علي سعيد.

وتحدث علي قائلا "شكرا مهرجان القاهرة وأستاذ حسين فهمي، شكرا للقاهرة ولشركاء النجاح، الفيلم يعبر عن رسالة حب من السعودية للسينما، وكانت دائما السينما المصرية إحدى الدوافع لحبنا للفن السابع، في هذا المهرجان الدورات الأولى فاز فيلم (اغتيال مدينة) بجائزة وأهدي هذه الجائزة للمخرج عبدالله المحيسن لنؤكد على عراقة مهرجان القاهرة بالنسبة لنا فهو مهرجان عظيم ومهم".

أفضل فيلم عربي

وذهبت جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي (10,000 دولار – مقدمة من Watch It للمخرجة سارة فرانسيس لفيلم "كلب ساكن" (DEAD DOG).

وقالت سارة "شكرا كتير على هذه الجائزة سعيدين كتير بوجودنا في القاهرة ونقدم الفيلم لأول مرة لجمهور عربي، كان لقاء ساحر، الفيلم كان مغامرة طويلة وعمل جماعي، أشكر في البداية المنتجة وشركاء الإنتاج، وقلوبنا مع فلسطين".