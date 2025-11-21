خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

تصوير- إسلام فاروق:

وصل منذ قليل الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية.

وحرص الثنائي محمد رياض ورانيا محمود ياسين على تحية الحضور فور وصولهما على الريد كاربت، والتقطا العديد من الصور التذكارية معا، وارتدت رانيا محمود ياسين بدلة أنيقة باللون الأسود

وكانت آخر مشاركات محمد رياض في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلع الحجر 2: قبايل الصخرة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

