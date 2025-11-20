مصطفى شعبان وأحمد السقا يحضران حفل جوائز مهرجان "the best"

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

حضر الفنان مصطفى شعبان والفنان أحمد السقا، حفل توزيع جوائز مهرجان "the best" الذي يقام مساء اليوم الخميس بمنطقة الأهرامات.

ويشهد المهرجان الذي يحتفي بالنجوم والأعمال الفنية، حضور كوكبة من الفنانين ومشاهير الإعلام، بينهم: "الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس مؤسسة أونا نيوز، إلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال". ويرأس المهرجان أحمد الهواري.

ويخوض مصطفى شعبان دراما رمضان 2026 بمسلسل"درش" الذي يشاركه البطولة رياض الخولي وغادة طلعت، وآخرين، ومن تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.

فيما يُشارك الفنان أحمد السقا حاليا في فيلم "خلي بالك من نفسك" بطولة الفنان ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ومن تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.