بعد منعها من الظهور الإعلامي..20 صورة لـ ياسمين الخطيب وأعمالها الفنية

كتب : نوران أسامة

09:29 م 20/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب ورزان مغربي
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب تلتقط صورة سيلفي
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب تبرز جمالها
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب تستعرض جمالها
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بفستان أبيض
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب مع أصدقائها
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بالشورت
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بفستان قصير
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب أمام البحر
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب (2)
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب (1)
  • عرض 20 صورة
    فستان ياسمين الخطيب
  • عرض 20 صورة
    سيلفي ياسمين الخطيب
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ياسمين الخطيب (2)
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ياسمين الخطيب (1)
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بالأزرق
  • عرض 20 صورة
    ياسمين الخطيب بصورة سيلفي
  • عرض 20 صورة
    إطلالة جريئة لياسمين الخطيب

أثار قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب من الظهور الإعلامي عبر الشاشات لمدة 3 شهور وتوجيه الإنذار لها، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسبق أن شاركت ياسمين الخطيب في أعمال فنية بينها فيلم "2 طلعت حرب "، ومسلسل "نقطة سودة".

وكانت ياسمين الخطيب قالت في تصريحات سابقة، بأن فيلم "2طلعت حرب " هو مغامرة بالنسبة لها، موضحة أنها لم تحصل على دورات تمثيل.

وتابعت ياسمين خلال حديثها عن الفيلم، بأن المخرج مجدي أحمد علي كان يدعمها دائما ويعطيها النصائح والتوجيهات خلال تصوير الفيلم.

"2 طلعت حرب " شارك في بطولته محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، وآخرين.

المجلس الأعلى للإعلام ياسمين الخطيب منع ياسمين الخطيب من الظهور الإعلامي

