بعد منعها من الظهور الإعلامي..20 صورة لـ ياسمين الخطيب وأعمالها الفنية

أثار قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب من الظهور الإعلامي عبر الشاشات لمدة 3 شهور وتوجيه الإنذار لها، حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسبق أن شاركت ياسمين الخطيب في أعمال فنية بينها فيلم "2 طلعت حرب "، ومسلسل "نقطة سودة".

وكانت ياسمين الخطيب قالت في تصريحات سابقة، بأن فيلم "2طلعت حرب " هو مغامرة بالنسبة لها، موضحة أنها لم تحصل على دورات تمثيل.

وتابعت ياسمين خلال حديثها عن الفيلم، بأن المخرج مجدي أحمد علي كان يدعمها دائما ويعطيها النصائح والتوجيهات خلال تصوير الفيلم.

"2 طلعت حرب " شارك في بطولته محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، وآخرين.