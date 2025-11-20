وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لابنة شقيقتها إلهام صفي الدين بسبب فيلمها الذي تشارك به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46.

ونشرت إلهام، صورة لها بالمسرح بصحبة شقيقها أمير وإلهام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لكل صناع الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. كلها أفلام رائعة فيها إبداع وفكر متطور.. أحييكم وأتمنى لكم مستقبل ناجح".

وتابعت: "مبروك لحبيبتي إلهام صفي الدين فيلمها من إخراج الرائعة سلمى الشرنوبي.. فيلمكم action nadia cut فيلم جميل صادق ملئ بالمشاعر وبيؤكد إن كل إنسان لازم يتمسك بحلمه ويثق في قدراته".

وأَضافت: "إلهام ممثلة حقيقية وصادقة وبتحب فنها جدا.. برافو حبيبتي..فخورة بيكي جدا جدا جدا.. وإستحقيتي تصفيق الجمهور لك..ربنا يوفقك.. وبإذن الله القادم أجمل وأجمل".

جدير بالذكر أن، فيلم "أكشن نادية كت" الذي تخوض بطولته إلهام صفي الدين، تدور أحداثه حول رحلة فتاة تسعى لخوض اختبار تمثيل مصيري، لكنها تواجه سلسلة من العقبات التي تعطل تحقيق ذاتها كامرأة وممثلة، من إخراج سلمى الشرنوبي.