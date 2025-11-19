" بصورة باكية".. جهاد أحمد تعلن انفصالها عن زوجها عصام صاصا

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

أعلنت جهاد أحمد، انفصالها عن مطرب المهرجانات عصام صاصا، دون أن تكشف عن تفاصيل لأسباب الانفصال.

و نشرت جهاد صورة لها وهي تبكي، وكتبت في ستوري عبر حسابها على إنستجرام: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم".

الظهور الأخير لـ عصام صاصا وجهاد في العلمين

وشهدت آخر جلسات الرومانسية بين جهاد أحمد وعصام صاصا، الاحتفال بعيد ميلاد الأخيرأثناء قضاء إجازة الصيف في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت جهاد صورًا مع زوجها عصام صاصا، أحدها على متن يخت والأخرى على شاطئ البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، ووجهت له رسالة:"كل سنة وأنت طيب يا حبيبي عقبال مليون سنة، وكل سنة أشوف ناجح عن السنة اللي قبلها وديما فخوره بيك أنا وحيمو بحبك".



إصابة عصام صاصا بجرح في يده

يذكر أن مطرب المهرجانات عصام صاصا تعرض مؤخرًا لإصابة في يده، دون الكشف عن تفاصيل الحادث، وذلك عقب نشره صورة لذراعه المصاب عبر حسابه بموقع "انستجرام".

محاكمة عصام صاصا في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

حددت المحكمة أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي، يوم 6 ديسمبر المقبل.



وأحالت جهات التحقيق مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.