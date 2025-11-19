ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شبابية وأنيقة.

وظهرت نسرين طافش في الصور مرتدية بدلة رجالي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا تخاف في السعي وراء ما يضرم النار في روحك".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعيها وعلقوا: "جميلة جدا"، "منورة يا قمر"، "الجمال كله في الصورة"، "مفيش أجمل منك"، "قمة الشياكة".

آخر أعمال نسرين طافش الدرامية والسينمائية

قدمت نسرين طافش مسلسل "أسود باهت" الفترة الماضية، بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي واخرون، إخراج ممدوح زكي.

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

اقرأ أيضا..

"بفكر في قرار مصيري".. محمد سامي في حيرة بسبب "8 حلقات"

إلهام شاهين تشيد بفيلم "بنات الباشا" : "أمتعتونا بفيلم جميل"