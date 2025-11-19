إعلان

بـ"بدلة رجالي".. 10 صور لـ نسرين طافش بأحدث جلسة تصوير لها

كتب : معتز عباس

06:46 م 19/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (6)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (2)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (3)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 8 صورة
    نسرين طافش (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بإطلالة شبابية وأنيقة.

وظهرت نسرين طافش في الصور مرتدية بدلة رجالي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا تخاف في السعي وراء ما يضرم النار في روحك".

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعيها وعلقوا: "جميلة جدا"، "منورة يا قمر"، "الجمال كله في الصورة"، "مفيش أجمل منك"، "قمة الشياكة".

آخر أعمال نسرين طافش الدرامية والسينمائية

قدمت نسرين طافش مسلسل "أسود باهت" الفترة الماضية، بطولة سهر الصايغ، ضياء عبد الخالق، محمد غنيم، تأليف أحمد صبحي واخرون، إخراج ممدوح زكي.

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد.

اقرأ أيضا..

"بفكر في قرار مصيري".. محمد سامي في حيرة بسبب "8 حلقات"

إلهام شاهين تشيد بفيلم "بنات الباشا" : "أمتعتونا بفيلم جميل"

نسرين طافش السوشيال ميديا إطلالة نسرين طافش بدلة نسائية انستجرام نسرين طافش

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة