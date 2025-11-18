إعلان

هنادي مهنا وليلى علوي وزينة.. 20 صورة للنجمات على ريد كاربت فيلم "بنات الباشا"

كتب : مروان الطيب

11:18 م 18/11/2025
    الفنانة مريم الخشت
    صابرين مع حسين فهمي على الريد كاربت
    الإعلامية بوسي شلبي
    الفنانة سارة نور
    الفنانة هنادي مهنا
    الفنانة وئام مجدي
    النجمة ليلى علوي
    إلهام شاهين على الريد كاربت
    إلهام شاهين
    بوسي شلبي
    الفنانة إلهام عبد البديع
    زينة على الريد كاربت
    صابرين مع حسين فهمي
    الفنانة إلهام عبد البديع
    ليلى علوي وزينة على ريد كاربت القاهرة السينمائي
    ليلى علوي
    ركين سعد
    مريم الخشت على الريد كاربت
    ليلى علوي على ريد كاربت بنات الباشا

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

خطفت عدد من النجمات الأنظار فور وصولهن ريد كاربت العرض الاول لفيلم "بنات الباشا" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان من أبرز الحضور النجمة ليلى علوي، الفنانة زينة، الفنانة صابرين، الفنانة مريم الخشت الفنانة ناهد السباعي، الفنانة إلهام عبد البديع، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة سارة نور، ركين سعد، الفنانة هنادي مهنا.

تفاصيل فيلم "بنات الباشا"


تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.


ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.


هنادي مهنا ليلى علوي زينة فيلم بنات الباشا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مريم الخشت ناهد السباعي إلهام عبد البديع بوسي شلبي ركين سعد سارة نور

