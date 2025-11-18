ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود بكار:

خطفت عدد من النجمات الأنظار فور وصولهن ريد كاربت العرض الاول لفيلم "بنات الباشا" الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان من أبرز الحضور النجمة ليلى علوي، الفنانة زينة، الفنانة صابرين، الفنانة مريم الخشت الفنانة ناهد السباعي، الفنانة إلهام عبد البديع، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة سارة نور، ركين سعد، الفنانة هنادي مهنا.

تفاصيل فيلم "بنات الباشا"



تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.



ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.



