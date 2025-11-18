ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النجم أحمد حلمي وزوجته منى زكي بعيد ميلادهما الذي يوافق اليوم 18 نوفمبر.

وعقب تهنئه أحمد حلمي لزوجته منى زكي بعيد ميلادها، سارع محبي الثنائي على توجيه التهنئة لهما بهذه المناسبة السعيدة.

واحتفل حلمي بعيد ميلاد منى زكي عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. بحبك بحبك بحبك (انتي الحب كله)"، ليرد عليهم نجوم الفن في التعليقات، وهم: الفنان طه دسوقي، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة هدى المفتي، النجمة ليلى علوي، الفنانة كندة علوش، الكاتب هيثم دبور.

نجوم الفن يهنئون أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما

يتزامن اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 احتفال الزوجين بعيد ميلادهما، وهي مناسبة يحرص فيها عدد من نجوم الفن على تهنئة أحمد حلمي ومنى زكي، حيث كتبت ليلى علوي في ستوري عبر حسابها بموقع "انستجرام": "أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لمنى وأحمد، أتمنى لكما هذا العام فرحًا كبير ولحظات رائعة ونجاحًا يعكس روحكما الجميلة. أحبكما".

بينما كتبت كندة علوش في ستوري عبر حسابها بموقع "انستجرام": "حبايبي الحلوين أوي والغاليين أوي بحبوا جدا، يارب سنة حلوة عليكم"، ووضعت الفنانة الشابة هدى المفتي إيموجي "قلوب".

وعلق طه دسوقي في كومنت، بحساب أحمد حلمي: "كل سنة وانتوا طيبين ربنا يسعدكم"، وكتبت ريهام عبدالغفور: "كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يخليكم لبعض ولينا".

آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية

يذكر أن آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية، كانت في مسرحية "بني آدم" التي عرضت لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض في يناير 2025.

وشارك في بطولة المسرحية، كل من مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أسيل عمران، محمد جمعة، أشرف على الكتابة محمد عز، إخراج هشام عطوة.

اقرأ أيضا:

بالصور| بكاء بنات سامح عبدالعزيز في حفل تأبين والدهن بمهرجان القاهرة السينمائي

السيارة تحطمت.. فادي خفاجة ينجو من حادث سير