توافد النجوم على ريد كاربت فيلم "بنات الباشا" في القاهرة السينمائي

كتب : مروان الطيب

09:22 م 18/11/2025
تصوير- محمود بكار:

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الثلاثاء العرض الأول لفيلم "بنات الباشا".

وتوافد عدد كبير من النجوم على الريد كاربت، إلى جانب أبطال وصناع الفيلم هم الفنان أحمد مجدي، الفنانة ناهد السباعي، مريم الخشت، المخرج ماندو العدل وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم ضمن فعاليات المهرجان.

كواليس فيلم "بنات الباشا"

تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

آخر أعمال أحمد مجدي الدرامية

وكانت آخر مشاركات الفنان احمد مجدي فير الدراما التلفزيونية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول مراسلة صحفية يتم إجبارها على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم الـ(دارك ويب)، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ريهام حجاج، عمر السعيد، نبيل عيسى، محمود قابيل، تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

أعمال ينتظر الفنان أحمد مجدي عرضها قريبا

يشارك الفنان أحمد مجدي بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركه البطولة كل من مي عمر، وفاء عامر شيماء سيف، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

مهرجان القاهرة السينمائي فيلم بنات الباشا أحمد مجدي ناهد السباعي مريم الخشت

