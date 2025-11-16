

كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج والمنتج علي العربي عن تقديم جائزة مالية قدرها 20 ألف دولار مقدّمة من شركته Ambient Light، لدعم المواهب الشابة المشاركة في ملتقى القاهرة لصناعة السينما ضمن فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتنقسم الجائزة إلى قسمين رئيسيين:

جائزة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

جائزة للأفلام في مرحلة التطوير.



وأكد العربي أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم الجيل الصاعد من صُنّاع السينما الذين أثبتوا تميزهم وقدرتهم على تقديم رؤى فنية مبتكرة، مشيرًا إلى أن تشجيع المواهب الشابة هو أساس تطوير صناعة السينما العربية واستمرارها.

وقال العربي في بيان صحفي: "نؤمن في Ambient Light بأن دعم الشباب ليس خيارًا، بل هو استثمار في مستقبل السينما العربية، فهؤلاء المبدعون يحتاجون إلى من يمنحهم الفرصة لعرض أعمالهم وتطوير أفكارهم."



تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق ملتقى القاهرة السينمائي، الذي لعب منذ تأسيسه دورًا محوريًا في دعم وتطوير عشرات المشاريع السينمائية المستقلة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتمكّن العديد منها من تحقيق حضور قوي في المهرجانات الدولية.