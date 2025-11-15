غادة إبراهيم: "أنا كاريزماتك ومن حقي اتجوز واحد يصرف عليا"

تستعد منصة "بينج سيركل" على موقع "فيسبوك"، لتقديم حلقة جديدة في الجزء الثاني من البرنامج الشهير "ذا بلايند ديت" والذي يشهد ظهور الفنانة غادة إبراهيم.

ونشرت المنصة برومو دعائي للحلقة، المقرر عرضها غدًا الساعة 9 مساءً، كشفت في غادة إبراهيم عن طلباتها للزواج، قائلة: "عشان انا كاريزماتك وكاريزما واترتكتيف واتركشن وكل الحاجات الحلوة دي من حقي اتجوز واحد يحبني وييصرف عليا ويسفرني ويدلعني ويهنيني ويعملي كل اللي نفسي فيه".

وشاركت غادة إبراهيم في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يتكون من 15 حلقة وعرض في رمضان 2025، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام. العمل من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

