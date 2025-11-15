إعلان

بالصور- بوسي شلبي بفستان أنيق في حفل زفاف ابنة عمرو عرفة

كتب- مروان الطيب:

07:17 م 15/11/2025
    بوسي شلبي من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة (3)
    بوسي شلبي من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة (4)
    بوسي شلبي من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة (5)
    بوسي شلبي من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة
    بوسي شلبي م

استعرضت الإعلامية بوسي شلبي إطلالتها من حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة، الذي أقيم مساء الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

نشرت بوسي شلبي صور من كواليس حفل الزفاف عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت بوسي بفستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار.

وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية مع المخرج عمرو عرفة وابنته، إلى جانب الأصدقاء ونجوم الفن منهم النجمة ليلى علوي.

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "مليحة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات عمرو عرفة على شاشة السينما بفيلم "أهل الكهف" عام 2024.

ابنة عمرو عرفة بوسي شلبي عمرو عرفة

