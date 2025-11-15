بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ نانسي عجرم والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة نانسي عجرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة شتوية لها بأحدث ظهور.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد أحاط بي الكثير من الحب مؤخرًا... وأشعر بكل نبضة قلب في رسائلكم الجميلة..

شكرًا لكم على رفع معنوياتي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر بكل حالاتك، الحلوة نانسي، أحلى نانسي، ايه السكر ده".

وظهرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها على قناة "ON" وتحدثت عن بداية مشوارها الفني، والدور الكبير الذي لعبه والدها منذ طفولتها في دعم موهبتها والعمل على تطويرها حتى انطلاقتها في عالم الفن، وعن حياتها كأم، وعلاقتها ببناتها.