إعلان

أول تعليق من نقيب المهن الموسيقية على حادث أحمد سعد

كتب : هاني صابر

11:04 ص 15/11/2025

الفنان مصطفى كامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى وتعرض لاصابات في الظهر.

وقال كامل في بيان صحفي، إنه على تواصل مستمر مع الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضع أحمد سعد الصحي.

وأضاف، أنه يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسيارة فور وقوع الحادث.

وأعرب مصطفى كامل، عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه.

يذكر أن، أحمد سعد تعرض لحادث سير في طريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل غنائي.

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية حادث أحمد سعد أحمد سعد يتعرض لحادث سير الفنان أحمد سعد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل