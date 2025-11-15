أول تعليق من نقيب المهن الموسيقية على حادث أحمد سعد

أكد نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير بطريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل وتم نقله إلى المستشفى وتعرض لاصابات في الظهر.

وقال كامل في بيان صحفي، إنه على تواصل مستمر مع الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضع أحمد سعد الصحي.

وأضاف، أنه يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسيارة فور وقوع الحادث.

وأعرب مصطفى كامل، عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه.

يذكر أن، أحمد سعد تعرض لحادث سير في طريق العين السخنة أثناء ذهابه لاحياء حفل غنائي.