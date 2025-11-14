إعلان

إدوارد يعلن تعرضه للنصب بإسم فنان .. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

03:58 م 14/11/2025

إدوارد

أعلن الفنان إدوارد، عن تعرضه لعملية نصب جديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب إدوارد، عبر حسابه على فيسبوك: "يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل".

وتابع: "وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".

وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".

يذكر أن، إدوارد شارك في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

إدوارد شادي خفاجة النصب

