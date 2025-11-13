إعلان

مسلم:" كنت هشنق نفسي ولو اتقالي هتصالح أختك ولا تدخل النار مش هصالحها"

كتب : مروان الطيب

06:46 م 13/11/2025
كشف المطرب الشعبي مسلم عن خلافه مع شقيقته آية زكريا، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برومو برنامج "تابوو".

وأوضح أنه لن يسامحها، ولو طُلب منه يوم القيامة أن يتصالح معها ويدخل الجنة، فإنه سيختار الدخول إلى النار.

وقال: جيبت فوطة وربطتها في الحديد وكنت هشنق نفسي، ولو يوم القيامة اتقالي هتخش الجنة ولا تصالح أختك هخش النار..

وكانت هاجمته شقيقته، عبر حسابها على التيك توك عقب إعلان طلاقه يارا تامر قائلة : كفاية تمثيل وتجيب سيرتنا، معرفش هتبقى راجل إمتى هو أنت بتأكلنا؟ ".

