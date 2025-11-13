10 نجمات بالفستان الأزرق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

سيطر اللون الأزرق على إطلالات عدد من نجمات الفن خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي انطلق مساء اليوم ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز النجمات اللاتي اخترن اللون الأزرق: صبا مبارك، هبة مجدي، ونجلاء بدر، إذ تألقن بإطلالات أنيقة خطفن بها الأنظار على السجادة الحمراء.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

