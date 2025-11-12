إعلان

"فستان جريء بفتحة ساق".. صبا مبارك جذابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : معتز عباس

10:11 م 12/11/2025
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (5)
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (2)
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
    صبا مبارك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (4)

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار في أول أيام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وظهرت صبا بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستان واسع بـ"فتحة ساق واحدة"، كشفت به عن جمالها وأناقتها أمام عدسات التصوير.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

صبا مبارك مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلالة صبا مبارك وزارة الثقافة المصرية

