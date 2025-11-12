كتبت- منى الموجي:

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح دورته السادسة والأربعين الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج الكبير محمد عبدالعزيز.

وقال رئيس المهرجان حسين فهمي عن المخرج الكبير محمد عبدالعزيز "هو زميل وصديق عزيز، عشنا معا حياة طويلة منذ دخلنا المعهد العالي للسينما، صديق عمر الحقيقة".

وعقب استلام عبدالعزيز التكريم من حسين فهمي ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وسط وقوف الحضور من النجوم والصناع، وقيامهم بتحيته والتصفيق له، قال "مساء الخير، إيه اليوم الحلو ده، أنا في منتهى السعادة بعيش لحظة مهمة هفضل متذكرها طول العمر، بعد رحلة طويلة بين السينما والمسرح والتليفزيون، أشكر وزارة الثقافة وشكر لصديق العمر أستاذ حسين فهمي، وللمهرجان".

وتابع "هقول كلمة قصيرة جدا، زمان قالولنا السينما مالهاش أمان، وفيها بعض الغدر، الكلام ده مش صحيح، يمكن في تصور بعض الناس اللي معندهمش استمرارية، وكلمتي لشباب السينمائيين وأولادنا السينما كل ما تديها تديك أضعاف أضعاف اللي اديته، بشكركم جدا".

وشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما، بينهم: المخرج يسري نصر الله، يسرا، صابرين، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد مجدي، نرمين الفقي، ميرهان حسين، حسين فهمي، ميس حمدان، تامر هجرس، محمد كريم، لبلبة، المخرج مجدي أحمد علي، درة، جومانا مراد، هاني رمزي.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.