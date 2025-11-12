إعلان

تامر هجرس وزوجته وأمير المصري.. نجوم الفن يتألقون في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب : نوران أسامة

08:02 م 12/11/2025
    هاني البحيري
    خالد الصاوي
    أمير المصري
    حسين فهمي وزوجته

كتبت- نوران أسامة

تصوير- إسلام فاروق

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

من بينهم خالد الصاوي وأمير المصري وتامر هجرس وحسين فهمي وزوجته ومصمم الأزياء هاني البحيري الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي تامر هجرس خالد الصاوي هاني البحيري نجوم الفن



