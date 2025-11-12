كتبت- نوران أسامة

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام.

من بينهم خالد الصاوي وأمير المصري وتامر هجرس وحسين فهمي وزوجته ومصمم الأزياء هاني البحيري الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

