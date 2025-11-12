إعلان

أجرأ وأغرب إطلالة.. حسناء سيف الدين بفستان جريء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:
تصوير / إسلام فاورق:

07:41 م 12/11/2025
  • عرض 2 صورة
    حسناء سيف الدين في مهرجان القاهرة السينمائي (1)

خطفت الفنانة حسناء سيف الدين الأنظار على ريد كاربت اليوم الأول من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.


وظهرت حسناء سيف الدين على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة وغريبة، مرتدية فستان أخضر لامع بجزء شفاف من عند البطن، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.


تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

حسناء سيف الدين اطلالات مهرجان القاهرة السينمائي افتتااح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

