غياب حلا شيحة وحضور محمود حميدة.. أحمد شيحة يفتتح معرضه الجديد

احتفلت مايا وشقيقتها رشا شيحة بافتتاح والدهما الفنان التشكيلي أحمد شيحة معرضه في القاهرة، وسط غياب شقيقتهما حلا شيحة.

نشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو من كواليس افتتاح المعرض عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله الفنان أحمد شيحة وهو يتجول وسط لوحاته الفنية بحضور الفنان الكبير محمود حميدة.

وقال أحمد شيحة عن معرضه: "معرض بيمثل رؤية معاصرة للفن المصري، اللي بيلهمنا وروح الحضارة المصرية، وبناخد من هذا الإلهام ما يطور ويجدد".

ووجهت ابنته مايا له رسالة بمناسبة المعرض وقالت: "أقوله طبعا مبروك وربنا يديك الصحة ويدوم فنك وانت رمز بالنسبة لنا للحضارة والتاريخ وشغلك بالنسبة لنا إرث".

كما وجهت ابنته رشا رسالة له وقالت: "دايما بيحط الجديد على القديم لإن هو تاريخ وأنا فخورة جدا بيه وكبنته فخورة جدا إني بنته وأتمنى إن الواحد يكون على قدر وجزء صغير من تاريخه وقيمته وأفكاره وفكره".

وعن غياب حلا قالت رشا: "حلولة جميلة وكويسة وهي مع الولاد عشان هي في كندا الفترة اللي فاتت عشان المدرسة والمفروض جاية قريب وهي واخدة بريك شوية وما اعتزلتش".

وعن غياب هنا شيحة قالت شقيقتها مايا: "هنا في بيروت عندها شغل وهي كان نفسها تبقى موجودة في الافتتاح النهاردة بس للأسف معرفتش تيجي النهاردة معانا".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد شيحة افتتح في نوفمبر 2021، معرض بعنوان "روح مصرية" في جاليري بيكاسو بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بالفن التشكيلي.

