إعلان

دياب يعيد غناء أغنية "شيك شاك شوك" مع أبلة فاهيتا في "ليلة فونطاستيك" (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

04:10 م 28/12/2025

الفنان محمد دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حل الفنان محمد دياب ضيفًا على برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا، مساء أمس السبت، على قناة MBC.

وأعاد دياب نشر مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ طلبت منه "كركورة" أن يؤدي الأغنية الشعبية "شيك شاك شوك" على طريقة عدة مطربين من بينهم بهاء سلطان وعبد الباسط حمودة ومحمد محيي وجورج وسوف.

وكشف دياب خلال الحلقة أنه تعرف على زوجته هاجر الإيباري عن طريق السوشيال ميديا، بسبب خفة دمها وروحها المرحة.

اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

بالصور| وصول جثمان داوود عبدالسيد لكنيسة مارمرقس لأداء صلاة الجنازة

بعد توجيه إنذار لاتحاد النقابات.. هل تشطب عضوية مصطفى كامل في "الموسيقيين"؟

محمد دياب برنامج ليلة فونطاستيك أبلة فاهيتا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة