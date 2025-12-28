حل الفنان محمد دياب ضيفًا على برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا، مساء أمس السبت، على قناة MBC.

وأعاد دياب نشر مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ طلبت منه "كركورة" أن يؤدي الأغنية الشعبية "شيك شاك شوك" على طريقة عدة مطربين من بينهم بهاء سلطان وعبد الباسط حمودة ومحمد محيي وجورج وسوف.

وكشف دياب خلال الحلقة أنه تعرف على زوجته هاجر الإيباري عن طريق السوشيال ميديا، بسبب خفة دمها وروحها المرحة.

