تصوير- محمود بكار:

شارك وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في جنازة المخرج الكبير داوود عبدالسيد والتي انتهت قبل قليل، وأقيمت في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، ظهر اليوم الأحد 28 ديسمبر.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم: ليلى علوي وإلهام شاهين وبسمة، محمود حميدة، محمود سعد، أحمد كمال، محمد ياسين، فيدرا، راجح داوود، علي بدرخان، محمود عبدالشكور، صفي الدين محمود، محمد العدل، خيري بشارة، محمد حماد، أسامة عبدالفتاح.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

من أشهر أفلام داوود عبدالسيد: مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، الكيت كيت، الصعاليك.