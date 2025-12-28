إعلان

بحضور وزير الثقافة.. 25 صورة لنجوم الفن بجنازة المخرج داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

02:46 م 28/12/2025
    الإعلامي محمود سعد والمنتج محمد العدل
    أسامة عبدالفتاح
    الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة
    الدكتور أحمد فؤاد هنو
    الفنانة إلهام شاهين
    الدكتور أحمد فؤاد هنو في جنازة داوود عبدالسيد
    المخرج محمد ياسين
    إلهام شاهين
    إلهام شاهين مع ليلى علوي
    بسمة
    خيري بشارة ومحمد حماد
    خيري بشارة
    صفي الدين محمود
    صفي الدين محمود ١
    ليلى علوي وإلهام شاهين
    ليلى علوي
    محمد العدل ومحمود سعد
    محمود حميدة
    محمود سعد
    محمود سعد ومحمد العدل
    من جنازة المخرج داوود عبدالسيد
    وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
    وزير الثقافة في جنازة المخرج داوود عبدالسيد
    وزير الثقافة

تصوير- محمود بكار:

شارك وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في جنازة المخرج الكبير داوود عبدالسيد والتي انتهت قبل قليل، وأقيمت في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، ظهر اليوم الأحد 28 ديسمبر.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم: ليلى علوي وإلهام شاهين وبسمة، محمود حميدة، محمود سعد، أحمد كمال، محمد ياسين، فيدرا، راجح داوود، علي بدرخان، محمود عبدالشكور، صفي الدين محمود، محمد العدل، خيري بشارة، محمد حماد، أسامة عبدالفتاح.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

من أشهر أفلام داوود عبدالسيد: مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، الكيت كيت، الصعاليك.

