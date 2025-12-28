بإطلالة كاجوال وبدون مكياج.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج وبإطلالة بسيطة ارتدت خلالها توب باللون البني وبنطلون جينز.

وحازت الصور على إعجاب محبيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الفنانة الجميلة"، "الجمال الطبيعي"، "جمالك قمر"، "هيدي العسل"، "قمر والله"، من غير مكياج أحلى كتير".

يذكر أن الفنانة هيدي كرم تعاقدت قبل شهر على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، وهو من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد.

