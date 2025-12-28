أعلنت الفنانة شاهيستا سعد طلاقها من السيناريست أمين جمال بعد زواج دام 3 سنوات.

ونشرت شاهيستا عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" كلمة: "Single".

وجمعت قصة حب بين السيناريست أمين جمال وشاهيستا سعد، واحتفلا بزفافهما عام 2022 في حفل زفاف حضره عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال الثنائي كان مسلسل "منجم دهب"، من تأليف زوجها السابق أمين جمال، وشارك في بطولته شاهيستا سعد، تارا عماد، ولاء الشريف.

